Künstlich aufgebauscht und völlig unangemessen: Das sagt Landeshauptmann Wilfried Haslauer zur Kritik des Landesrechnungshofs an der Eröffnungsbilanz 2018 des Landes. In einem am Dienstag veröffentlichten Bericht listen die Prüfer zahlreiche Kritikpunkte auf, darunter: Eingabefehler im Vorsystem, Systemfehler bei der Datenmigration ...