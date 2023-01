Haslauer verkündet Gratis-Kinderbetreuung für Drei- bis Sechsjährige

In der kommenden Legislaturperiode sollen auch die Beiträge für die unter Dreijährigen halbiert werden, kündigte der Landeshauptmann bei der ÖVP-Gemeindekonferenz am Freitag an. Kosten: 20 Millionen Euro.

SN/Robert Ratzer Landeshauptmann Wilfried Haslauer will nach der Wahl selbst die Finanzagenden im Land übernehmen.