Haslauer: "Was ist die Alternative? Eine Katastrophe in drei bis vier Wochen"

Die Wintersaison in Salzburg ist mit der Verlängerung des Lockdowns jedenfalls gelaufen. Das sieht auch Landeshauptmann Wilfried Haslauer so. Wie es nun vor allem für die Betriebe weitergehen soll und wie die Bürger nochmals zum Durchhalten motiviert werden sollen, schildert Haslauer im SN-Gespräch.

Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) bezeichnete die Verlängerung des Lockdowns am Sonntag als "schmerzlich, aber notwendig". Man müsse die Gesamtkombination der Situation sehen, betonte Salzburgs Regierungschef. "Wir müssen von den Zahlen runter, um eine niedrigere Ausgangsbasis zu haben. Um einerseits die Verbreitungsgeschwindigkeit des britischen Virus am Anfang zu verlangsamen, und um auf der anderen Seite beim Impfen weiterzukommen. In Wahrheit ist es ein Wettlauf von Zeit, Virus und Impfgeschwindigkeit", sagt Haslauer den SN am Telefon. Durch einen längeren Lockdown und zunehmend ...