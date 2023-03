Hat die Kärntner Landtagswahl Signalwirkung für Salzburg?

Am 23. April wählt Salzburg seinen neuen Landtag. Schon diesen Sonntag war Kärnten dran. Lesen Sie hier, wie die Salzburger Landesparteien die Ergebnisse einschätzen und ob sie Parallelen für Salzburg erwarten - oder nicht.

Bei der Landtagswahl in Kärnten am Sonntag verlor die regierende SPÖ stark, blieb aber klar Erste vor FPÖ und ÖVP. Platz vier ging an das Team Kärnten, eine Nachfolgepartei des Team Stronach. Grüne und Neos verpassten den Landtagseinzug - ebenso wie die MFG-Nachfolgepartei Vision Österreich. Hat all das Signalwirkung auf Salzburg, das am 23. April seinen Landtag wählt - oder nicht?

Svazek: "Trend, dass Landeshauptmannparteien abgestraft werden, hält an"

Auffallend zurückhaltend waren die Salzburger Parteien zunächst mit Reaktionen. Kurz nach 17 Uhr meldete sich aber FPÖ-Landesparteichefin Marlene Svazek als Erste zu Wort. Ihr Kommentar: "Der Trend, wonach die Landeshauptmannparteien für ihre rücksichtslose Politik auf allen Ebenen von den Wählern abgestraft werden, hält auch in Kärnten an." So fasste die freiheitliche Spitzenkandidatin den fast zweistelligen Absturz der Sozialdemokraten in Kärnten zusammen. Dass die Freiheitlichen trotz hohen Niveaus zulegen konnten, freute sie: "Erwin Angerer und sein Team haben in den letzten Wochen einen starken Wahlkampf geführt. Das Team Kärnten hat als regionale Partei thematisch im selben Becken gefischt."



Auf die Frage, ob man aufgrund des Ergebnisses auf einen Trend in Salzburg schließen könne, antwortet die Freiheitliche so: "Haslauers ÖVP, aber auch Grüne und Neos werden sich für ihre Politik in Salzburg genauso verantworten müssen. Bei der SPÖ fehlt neben der Führungsdebatte im Bund auch in Salzburg eine klare Linie. Beliebigkeit und Inkonsequenz sind kein Angebot", sagte Svazek.

Klambauer: "Das Kärntner Ergebnis ist eine gute Basis"

Kurz nach der FPÖ folgten dann die Salzburger Neos: Die Pinken in Salzburg freuten sich in ihrer Aussendung, dass die Kärntner Neos heute leicht dazugewinnen konnten, "auch wenn die Erwartungen größer waren", wie es hieß. In den vergangenen Wochen habe es dennoch breite Zustimmung in Kärnten für den Neos-Spitzenkandidaten Janos Juvan gegeben. Es brauche weiter eine konstruktive, liberale sowie proeuropäische Stimme in Kärnten, die sich für die Leistungsträger und die beste Bildung einsetze, betonte die Partei.

Auch die Salzburger Landessprecherin und Landesrätin Andrea Klambauer nahm konkret zum Kärntner Ergebnis Stellung: "Janos Juvan hat gemeinsam mit Neos einen sehr engagierten Wahlkampf geführt und gezeigt, wie wichtig es ist, sich entschlossen für eine liberale Politik einzusetzen." Es gebe weiter viel zu tun und die Kärntner Neos würden Schritt für Schritt diesen Weg weitergehen, betonte Klambauer. Den Nicht-Einzug der Neos in den Kärntner Landtag kommentierte sie nur indirekt; dieselbe Gefahr für Salzburg sieht sie offenbar nicht: "Das Ergebnis ist eine gute Basis, um das Wachstum von Neos in Kärnten in den nächsten Jahren voranzubringen. Wir in Salzburg haben in den letzten fünf Jahren bereits ein Fundament mit unseren Projekten geschaffen. Jetzt heißt es weitermachen, das starre, intransparente und sture System aufbrechen, um ein spürbar besseres Leben für die Salzburger möglich zu machen."

Haslauer: "Entgegen dem Trend sind für die Volkspartei Zugewinne möglich"

Obwohl die Kärntner ÖVP zu den Siegern des Abends zählte, fiel die erste ÖVP-Reaktion aus Salzburg am Sonntag sehr knapp aus. Landeshauptmann Wilfried Haslauer meinte kurz nach 17.30 Uhr in einer ersten Stellungnahme: "Die Kärntnerinnen und Kärntner haben heute Landeshauptmann Peter Kaiser, wenn auch mit erheblichen Stimmverlusten, bestätigt. Dazu gratuliere ich ihm. Entgegen dem Trend der letzten Wahlen zeigt sich, dass für die Volkspartei Zugewinne möglich sind. Herzliche Gratulation an Martin Gruber und sein Team."

Salzburger SPÖ gratuliert LH Kaiser - trotz dessen Verlusten

Um 17.41 Uhr trudelte dann auch eine erste Reaktion der Salzburger Sozialdemokraten ein. Salzburgs SPÖ-Chef David Egger gratulierte dabei dem Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser und der SPÖ Kärnten zum Wahlsieg: "Die SPÖ bleibt in Kärnten die unumstrittene Nummer eins. Ich bin optimistisch, dass am Ende des Abends noch ein Vierer vorne stehen wird. Auch wenn es jetzt böswillige Umdeutungsversuche geben wird, ist der Wählerwille klar erkennbar. Die Kärntnerinnen und Kärntner wünschen sich auch in Zukunft ihren Landeshauptmann Peter Kaiser."

Einen Zusammenhang mit der Wahl in Salzburg sieht Egger nicht: "Ich gehe davon aus, dass die beiden Wahlergebnisse genauso wenig miteinander zu tun haben werden wie schon im Jahr 2018." Gegenüber der APA schlug Egger aber auch selbstkritisch Töne an: Zwar habe sein Kärntner Parteikollege LH Kaiser ein "respektables Ergebnis" eingefahren. Trotzdem gebe es nichts zu beschönigen, "ein Minus ist ein Minus". Die Politik habe ein "Glaubwürdigkeitsproblem". Daran müsse man arbeiten. Dies treffe nicht nur die SPÖ, befand Egger, sondern auch die anderen Parteien. Anders sei es nicht zu erklären, dass die Grünen als Juniorpartner in der Bundesregierung in Kärnten nicht einmal in den Landtag kämen. Als ein Beispiel dafür, wie Glaubwürdigkeit verspielt werde, nannte Egger den "Schlingerkurs" in der Asyldebatte innerhalb der SPÖ: "Wir haben eine klare Position, trauen sie uns aber nicht zu kommunizieren." Das müsse sich ändern.

Grüne: "Kärnten wählt anders"

Als letzte der fünf Salzburger Landtagsparteien meldeten sich am Sonntagabend die Salzburger Grünen medial zu Wort: In einer ersten Reaktion auf das Ergebnis der Kärntner Landtagswahl sagt der Landesgeschäftsführer der Salzburger Ökopartei, Simon Heilig-Hofbauer: "Die Kärntner Grünen haben engagiert gekämpft und Stimmen gewonnen, den Wiedereinzug in den Landtag laut aktuellen Hochrechnungen aber leider nicht geschafft. Dieses Ergebnis entspricht sicher nicht dem, was wir uns gewünscht und erhofft haben." Kärnten sei für die Grünen immer schon ein hartes Pflaster gewesen. "Wir Grüne haben in Kärnten leider kaum Strukturen und als Partei, die dort nicht im Landtag vertreten ist, war es auch schwer, eine größere Öffentlichkeit zu erreichen. Fest steht aber jedenfalls, dass der Klimaschutz unsere Jahrhundertaufgabe ist. Dafür werden wir uns auch in Kärnten weiterhin starkmachen und kämpfen", so Heilig-Hofbauer.

Schlüsse für die anstehende Landtagswahl in Salzburg sind aus dem Ergebnis für Heilig-Hofbauer nicht abzuleiten: "Kärnten wählt anders. Und Kärnten ist neben dem Burgenland das einzige Bundesland mit nur vier Parteien im Landtag. Kleine Parteien haben es da besonders schwer", so Heilig-Hofbauer. Für die Salzburger Wahl sei klar: "Die Salzburger Landtagswahl ist eine Richtungsentscheidung. Nur mit uns Grünen gibt es engagierten Klimaschutz, den Ausstieg aus den schmutzigen und teuren fossilen Energieträgern und sicher keine Koalition mit der Kickl-FPÖ", betonte Heilig-Hofbauer abschließend.