"Hausbesuche ohne Gnade": ÖVP empört über Posting auf der Facebook-Seite von Marlene Svazek

Zu großer Empörung führte bei der Salzburger ÖVP am Sonntag eine Meldung, die ein Nutzer unter einem Facebook-Posting von FPÖ-Chefin Marlene Svazek abgesetzt hatte.

Svazek hatte angesichts von steigenden Beerdigungskosten Maßnahmen gegen die Teuerung gefordert. Der Nutzer oder die Nutzerin ließ darin seiner bzw. ihrer Wut gegen "hoch korrupte ÖVPler" freien Lauf. So sprach die Person von "Hausbesuchen" und dass Notwehr keine Grenzen kenne. "Dann klopft es bald an eurer Türe und versprochen es wird nicht die Gnade sein", schreibt die Person. Mittlerweile ist das Posting nicht mehr sichtbar.

Für ÖVP-Landesgeschäftsführer Nikolaus Stampfer ist es skandalös, dass die FPÖ-Chefin solche Meldungen auf ihrer Facebook-Seite zulasse. "Solch hasstriefende Botschaften bleiben dort stundenlang online und können von unzähligen Menschen gelesen werden." Am Samstag war das Posting verfasst worden, auch am Sonntag sei es noch zu lesen gewesen. "Soll das die Debattenkultur sein, die noch am Freitag öffentlich von den Freiheitlichen beschworen wurde?"

Stampfer fordert Svazek auf, "Morddrohungen zur Anzeige zu bringen". Die sozialen Medien seien kein rechtsfreier Raum. Die ÖVP habe ihrerseits eine Meldung beim Verfassungsschutz gemacht. "Das Nichtanzeigen eines solchen Kommentars verhindert die Verfolgung einer Straftat."

Für FPÖ-Pressesprecher Dom Kamper ist die Kritik der ÖVP ein "lächerliches Anwürfnis", das man nicht weiter kommentiere. Das Posting sei bereits gelöscht worden. "Die ÖVP soll sich lieber darum kümmern, der Krisen und Teuerungen Herr zu werden, anstatt tage- und nächtelang unsere Social-Media-Kanäle zu stalken", sagt Kamper.