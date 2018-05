Heftige Kritik an geplanter Reform der Sozialversicherungen

Gebietskrankenkasse, Gewerkschaft und Arbeiterkammer gehen mit den Plänen der Bundesregierung hart ins Gericht.

Die Pläne der Bundesregierung zur Reform der Sozialversicherung stoßen in Salzburg auf scharfe Kritik. Aus derzeit 21 Sozialversicherungen sollen ja wie berichtet vier bis fünf werden. Die neuen Gebietskrankenkassen sollen zu einer "Österreichischen Gesundheitskasse" (ÖGK) mit neun Landesstellen verschmolzen werden.

Der Obmann der Salzburger Gebietskrankenkasse, Andreas Huss, fürchtet um die Salzburger Beitragsgelder: "Das Geld der Salzburger Versicherten wird abgezogen, sowohl die Rücklagen als auch die Beitragseinhebung sollen nach Wien wandern", betont Huss. Auch die Budgethoheit sei laut den Plänen dort angesiedelt. Die geplante ÖGK solle auch entscheiden, wo regional welche Ärzte oder Therapeuten vorhanden seien. "Was hier vorgesehen ist, ist ein regionaler Kahlschlag", meint Huss. "Die Salzburger Versicherten dürfen ihre Beiträge zahlen, was mit diesen passiert, entscheidet aber eine Zentrale in Wien."

Laut Berechnungen der SGKK könnten die Vorhaben der Regierung in Salzburg bis zu 30 Millionen Euro jährlich weniger für das regionale Gesundheitssystem bedeuten. "Mit 30 Millionen Euro jährlich finanzieren wir in Salzburg rund 120 Arztstellen."

Die Gewerkschaft spricht von einer Kastration der Sozialversicherungen. Die Pläne würden ohne Gespräche und Verhandlungen mit den Verantwortlichen und den Betroffenen durchgezogen, kritisiert Gerald Forcher, Landesvorsitzender der FSG Salzburg. Gespart werde auf Kosten der Arbeitnehmer. "Es kann nicht sein, dass die Entlastung der Wirtschaft nur von Arbeitnehmern durch Einsparungen bei Sozialleistungen getragen wird." Er gehe nicht davon aus, dass die Unternehmen die gewonnenen 500 Millionen Euro an die Arbeiter und Angestellten weitergeben werden.

Arbeiterkammer-Präsident Peter Eder spricht von "Umfärbung" und einem Angriff auf die Mitbestimmung der Beitragszahler. Die Leistungen für die Versicherten und Patienten seien der Bundesregierung egal. Ihr gehe es nicht um partnerschaftliche Reformen zum Wohle aller, sondern um Macht und Einfluss.

Die Selbstverwaltung sei ein wesentlicher Bestandteil des Gesundheitssystems. "Im Mittelpunkt der Gesundheitsversorgung müssen die Bedürfnisse der Patienten stehen. Und dafür sind regionale Entscheidungen vor Ort bei den Menschen nötig", meint Eder. Vor allem in ländlichen Regionen brauche es innovative Projekte und flexible Lösungen, die bundeseinheitliche Verträge nicht bieten könnten. "Diese Politik geht vollkommen an den Menschen vorbei."





(SN)