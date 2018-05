Heinrich Schellhorn: Der neue Grünen-Chef zeigt lachend Zähne

Heinrich Schellhorn verfügt über ein sonniges Gemüt und einen langen Atem. Am Sonntag wird er die Nachfolge von Astrid Rössler antreten.

Heinrich Schellhorn galt die vergangenen fünf Jahre als der "fröhliche Landesrat". Wo immer der 57-Jährige Jurist auftauchte, schien er bestens gelaunt zu sein und richtig Freude an seinem Job zu haben. Er erklärt sein sonniges Gemüt mit "familiärer Prägung". Schellhorn stammt von einem Bergbauernhof in Stumm im Zillertal ab. Und die Zillertaler gelten in Tirol als gesellige Leute. "Im Zillertal ist ein Begräbnis so lustig wie im Ötztal eine Hochzeit", erzählt Schellhorn - und lacht.