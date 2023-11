Bürgerversammlung Zell am See: Heiße Themen und gute Gespräche

Bei der elften Ausgabe dieser Veranstaltung war nicht nur Information, sondern auch Dialog angesagt. Das wünschten sich auch die Bürger.

"Wir sind sehr oft im Krisenmodus gewesen, die Rahmenbedingungen waren schwierig - trotzdem ist viel weitergegangen", befand Bürgermeister Andreas Wimmreuter bei der Begrüßung zur Bürgerversammlung im Ferry Porsche Congress Center. Gemeinsam mit den zuständigen Stadträten und seinen beiden Vizebürgermeisterinnen präsentierte der Stadtchef abgeschlossene und laufende Projekte und stellte sich der Diskussion. Im Vorfeld und im Anschluss an die Präsentation gab es die Möglichkeit zu "Foyer-Gesprächen", die von den Zeller/-innen gut genutzt wurde. Auch Fragen und Anliegen aus der Bürgerbox wurden aufgegriffen und bearbeitet.

Größe und kleinere gelungene Projekte - und neue Ideen

Große Investitionen gab es in Zell am See vor allem im Hochwasserschutz: In die Sicherung der Thumersbacher Wildbäche wurden 15 Millionen Euro, in die Sperren auf der Zeller Seite (Zorn- und Geislerbach) und ein drittes Rückhaltebecken am Kendlergraben 12,5 Mio. Euro investiert.

In die neue Eishalle, die in den letzten drei Jahren erweitert und "topmodern" saniert wurde, flossen knapp vier Millionen Euro.

Bauteil A des Tauernklinikums - Endoskopie, Krankenpflegeschule und Verwaltung - wurde um zwölf Millionen Euro modernisiert, Geldgeber ist das Land.

Stolz zeigte sich Bürgermeister Wimmreuter auf den "Vorzeigespielplatz" in Zell am See, bei dessen Planung auch Eltern mit eingebunden waren.

Vizebgm. Salome Mühlberger berichtete über die Herausforderungen im Kinderbetreuungsbereich sowie das Provisorium Parkkindergarten im Seniorenheim-Areal und beteuerte, dass das "keine langfristige Lösung" sei. Die Rückmeldung der Senioren sei aber positiv. Und apropos Kinder und Jugendliche: Die Stadt Zell am See verlängert den Vertrag mit den Streetworkern. Hier habe man positive Erfahrungen gemacht, der Bedarf bei den Jugendlichen sei gegeben.

Vizebgm. Anneliese Reitsamer als Kulturchefin hielt Rückschau auf das "Jahrhundertereignis" Zeller Jedermann, das Musikfestival Zell am See, das sich zu einem "wertvollen Stein in der Kulturlandschaft" entwickelt habe, und die Sommerkonzerte. Einziger Wermutstropfen: "In allen Zeller Vereinen haben wir massive Nachwuchsprobleme." Es sei schwer, junge Leute für Leitungsfunktionen zu finden: "Dabei ist der gesellschaftliche Beitrag so wichtig, auch der Respekt und das Aufeinanderschauen."

Salome Mühlberger berichtete über die Bemühungen der Stadtgemeinde zur Energiewende: "Über 60 Prozent der Wärmeerzeugung stammen immer noch aus fossilen Energieträgern. Das ist zu viel." Eine vom Land Salzburg geförderte Machbarkeitsstudie soll eine mögliche Fernwärme-Netzstruktur erarbeiten und die Einbindung von alternativen Energiekonzepten wie Photovoltaik und Abwärmerückgewinnung prüfen: "Zell am See kann dabei aber nur Leitungsrechte vergeben - die Projektkosten sind von einem möglichen Interessenten zu tragen."

Bürgerbox als Ombudsstelle und Ideensammlung

Themen aus der Bürgerbox betrafen den Ausbau des öffentlichen Verkehrs, Sitzgelegenheiten, Hundestationen und öffentliche Toiletten sowie den Ausbau des Radwegenetzes. Auch eine notwendige Zughaltestelle für Schüttdorf wurde angesprochen. Diese sei laut dem Bürgermeister "sehr wichtig und schon in Planung. Das Land kooperiert hier mit den ÖBB, auch ein geeigneter Standort wurde schon gefunden." Die Haltestelle sei auch Teil des "Masterplans Schüttdorf", der nach der coronabedingten Verzögerung nun umgesetzt werden soll und eine Ortskernstärkung und Attraktivierung des Zentrums durch Märkte vorsehe.

Dauerbrenner Hubertushof - Aufgeben gibt's nicht

Bei der Publikumsdiskussion ergriff als einer der ersten Andreas Schmid von der Bürgerinitiative Pro Thumersbach das Wort und drückte unter dem Applaus der Anwesenden sein Bedauern darüber aus, dass die 377 Einwendungen gegen das Wohnprojekt Thumersbach ("das sind immerhin ein Drittel aller Stimmberechtigten") nicht berücksichtigt wurden: "Wir sind nicht gegen das Projekt, sondern nur gegen die übersteigerte Größe. Hier fehlt die Sensibilität für das Orts- und Landschaftsbild." Der Bürgermeister wies darauf hin, dass "der Bebauungsplan dem räumlichen Entwicklungskonzept entspricht" und bat darum, den Mehrheitsbeschluss der Stadtgemeinde demokratisch so anzunehmen. Schmid: "Wir werden uns trotzdem weiter bemühen."

Eine Anrainerin der Saalfeldnerstraße berichtete von "unerträglichen Zuständen" im Bereich der Parkgarage mit "Hupkonzerten und Schreiduellen": "Wir werden seit fünf Jahren vertröstet, aber es passiert nichts. Uns reicht es." Sie bat auch um "Bürgereinbindung" bei der Suche nach einer Lösung: "Schließlich sind wir es, die hier wohnen müssen."

Ähnlich formulierte eine Zellerin den Wunsch nach stärkerer Beteiligung der Bevölkerung in Entscheidungsprozessen und bei Projekten: "So wie das bei der Begegnungszone in Thumersbach gelaufen ist, war das wunderbar." Es brauche außerdem mehr "Bewegungsräume, nicht nur Begegnungsräume" im öffentlichen Raum. Bestehende und geplante Plätze sollten unter diesem Gesichtspunkt stärker genutzt werden.

Ausblick auf Großprojekte, kurz zusammengefasst

HAK/BRG

Erweiterung, Renovierung, Neubau Bundesschulzentrum Baubeginn ist im Juni 2023, geplante Fertigstellung im Herbst 2025. Es entstehen 22 BRG- und 15 HAK-Klassen, geplant ist auch ein großzügig gestalteter Vorplatz in der Karl-Vogt-Straße als Begegnungszone. Die Schulen bleiben eigenständig, gemeinsam genutzte Funktionen sollen aber Synergien schaffen.



MMS

Multifunktionales Zentrum. Geplant ist ein Generationenprojekt als Zentrum für Bildung, Kultur und Sport. Durch die feuerpolizeiliche Situation des 1991 sanierten Gebäudes aus dem Jahr 1950 und die fehlende Barrierefreiheit besteht akuter Handlungsbedarf. Der steigende Bedarf an Nachmittagsbetreuung erfordert auch ein neues Raumkonzept - es entstehen multifunktionale Lernhäuser und zwölf MMS- und acht VS-Klassen, Räumlichkeiten für die Bürgermusik und die Stadtbücherei sowie eine Mehrfachturnhalle. Baubeginn: Juli 2025, Fertigstellung 2027.



Wiederaufbau Seecamp

begann im August Neben der Neuerrichtung des Hauptgebäudes wird das Wirtschaftsgebäude verlegt und das Nebengebäude saniert, außerdem soll die Campingplatz- Infrastruktur verbessert werden. Geht alles nach Plan, startet der Campingbetrieb im Mai 2024 wieder, das Seerestaurant soll im Juli 2024 öffnen.