Heizkosten: Salzburg geizt beim Zuschuss

Salzburg ist beim Heizkostenzuschuss streng. Andere Länder bieten mehr Geld oder schütten an mehr Personen aus. Nun winkt Geld vom Bund.

Seit dem 1. Jänner können Haushalte in Salzburg einen Zuschuss für ihre Heizkosten beantragen. Berechtigt sind alleinstehende Personen, deren Einkommen 1055 Euro netto nicht übersteigt, bzw. Mehrpersonenhaushalte, die nicht mehr als 1583 Euro netto im Monat verdienen. Ihnen steht ein einmaliger Zuschuss von 300 Euro zu.

Kritik an der Salzburger Regelung kommt vom Salzburger Gemeinderat Kay-Michael Dankl (KPÖ plus). Die relativ niedrige Einkommensgrenze schließe viele Personen von dem Zuschuss aus, die die Unterstützung eigentlich benötigten. In seinen Sozialberatungen ...