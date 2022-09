Henndorf: Gibt es für neues Pflegeheim genügend Personal?

Die Pflegekräfte für Henndorfs neues Heim kommen von anderen Trägern. Personal abzuwerben helfe aber niemandem, heißt es aus der Branche.

Es ist schon erstaunlich, was in den letzten Wochen einer großen Baustelle so alles geleistet wird. Anfang November sollen die ersten Kräfte im neuen Seniorenwohnheim des Diakoniewerks in Henndorf mit der Arbeit beginnen. Noch fehlen Türen, Installationen, Kochinseln und viele andere Details.

Mit dem Neubau des Heims in Henndorf setzt das Diakoniewerk ein Betreuungskonzept mit Wohngruppen um. Zwölf Personen haben ihre Zimmer in einer Gruppe: An einer zentralen Wohninsel kocht eine Alltagsmanagerin für die Bewohner, eine fixe Pflegekraft ...