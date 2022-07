Henndorf: Land gibt für umstrittene Aushubdeponie grünes Licht

In Henndorf soll eine Aushubdeponie kommen. Gemeinde und Anrainer wollen aber noch immer nicht aufgeben.

"Für uns ist das eine riesige Katastrophe", sagt Johanna Hauser. 300 Meter neben ihrem Haus am Weidenbachweg in Henndorf soll eine Deponie für Erdaushubmaterial auf dem Areal des ehemaligen Betonwerks entstehen. Seit Jahren kämpfen die Anrainerinnen und Anrainer der Siedlung gegen das Projekt. Auch die Gemeindepolitik ist gegen den Bau der Deponie. Zuletzt wurde in diesem Zusammenhang eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) durchgeführt. Das Ergebnis liege nun vor und sei in der vergangenen Woche der Gemeinde zugestellt worden, sagt Bürgermeister Rupert Eder ...