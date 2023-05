Henndorfs Feuerwehrchef Martin Köllersberger könnte auch neuer Bürgermeister werden

Mit der Wahl von Ortsfeuerwehrkommandant Martin Köllersberger zum neuen ÖVP-Obmann in Henndorf ist auch eine mögliche Entscheidung über die Nachfolge von Langzeitbürgermeister Rupert Eder gefallen.

Der seit mehr als einem Jahrzehnt verantwortliche Gemeindeparteiobmann Günther Schackmann übergab diese Funktion an Landwirt und Feuerwehrchef Köllersberger.

Formell ist Köllersberger aber noch nicht als Spitzenkandidat für die Gemeindevertretungswahlen nominiert. Dennoch sollte wohl er ins Rennen um die Nachfolge des seit 1994 amtierenden Bürgermeisters Rupert Eder gehen, hieß es in Kreisen der Henndorfer VP. Die Entscheidung darüber ist in den kommenden Wochen zu erwarten.

Köllersberger zeigte sich jedenfalls fest überzeugt mit seinem Team ein gutes Ergebnis bei den Wahlen im kommenden Jahr zu erreichen. 2019 kam die ÖVP dort auf 52,9 Prozent und hält in der Gemeindevertretung zwölf der insgesamt 21 Mandate.

Köllersberger sagte: "Mir geht es um erster Linie um Henndorf. Ich stehe für einen Stil der Einbindung und des Gespräches, weiß aber, dass am Ende des Tages Entscheidungen zu treffen sind. Ich habe nicht nur innerhalb der ÖVP, sondern auch zu den anderen Fraktionen ein gutes Gesprächsverhältnis. Das - so glaube ich - habe ich in unterschiedlichen Funktionen und derzeit als Ortsfeuerwehrkommandant unter Beweis gestellt."