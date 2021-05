Herbert Kickl ist für Salzburgs FPÖ "logischer Spitzenkandidat"

Hofer oder Kickl? Der medial ausgetragene Schlagabtausch um die Führung beschäftigt auch die Landespartei. Obfrau Marlene Svazek geht es schon zu weit.

"Natürlich würde ich zur Verfügung stehen." Das hat Herbert Kickl zu Beginn der vorigen Woche in einem Interview gesagt. Die Frage war, ob der FPÖ-Klubobmann im Nationalrat bei der nächsten Wahl als Spitzenkandidat ins Rennen gehen will. Und seither vergeht kaum ein Tag, an dem sich Kickl und Bundesparteiobmann Norbert Hofer nicht medial allerlei Nettigkeiten ausrichten.

Kickl oder Hofer? In der Salzburger Landespartei scheint die Präferenz klar zu sein. Der Führungsdiskussion am nächsten ist Volker Reifenberger - er ...