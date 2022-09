Herbstliche Abkühlung: Stadt Salzburg nimmt Sprühnebelanlage in Betrieb

Mit Verspätung wurde die Sprühnebelanlage der Stadt Salzburg aufgestellt, diese soll nun für urbane Abkühlung sorgen.

An Frequenz mangelt es am Mittwochvormittag nicht, als die Vertreterin und die Vertreter der Stadt Salzburg die neue mobile Sprühnebelanlage im Mirabellgarten erstmals in Betrieb nehmen. Kleine gepresste Teilchen von Wasser strömen aus kleinen Düsen, die auf vier Stangen angebracht sind. Wirklich nass wird dadurch niemand. "Das ist schon sehr angenehm", sagt eine Dame, als sie die Nebelwolke erstmals durchquert. 23 Grad hat es an diesem Mittwochvormittag im September. Der leichte Wind benebelt auch noch die Touristen, die gerade ein ...