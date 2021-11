Herr Professor , wie spitzfindig sind Sie?

Tausende protestieren, weil sie glauben, ihre persönliche Freiheit wird eingeschränkt. Ein guter Zeitpunkt, um über Menschenrechte zu sprechen.

Sie gelten als das Fundament unseres Friedens und werden dennoch ständig verletzt. Ein Gespräch über Grundrechte, Politiker und die Spitzfindigkeit der Juristen mit Reinhard Klaushofer.

Menschen gehen auf die Straßen und protestieren gegen Eingriffe in die Grundrechte. Nun sprechen wir zumindest wieder über die Menschenrechte, stimmt Sie das glücklich? Grund- und Menschenrechte sind ein Randthema, insofern stimmt es mich positiv, dass diese durch die Pandemie in den Mittelpunkt gerückt sind. Es stimmt mich jedoch nachdenklich, wie oberflächlich über Menschenrechte gesprochen wird und inwieweit diese instrumentalisiert werden.

Inwiefern instrumentalisiert? Die Menschenrechte werden aktuell von Gruppierungen gezielt genützt, um Extrempositionen zu stärken. Diese stellen Grundrechte als unantastbar dar.

Darf man in die Grundrechte der Menschen eingreifen? Die meisten Grundrechte sind nicht absolut geschützt. Sie sind ein freiheitssicherndes Instrument, Eingriffe sind jedoch möglich. Wenn wir beim Autofahren einen Gurt anschnallen müssen, ist das auch ein Eingriff in die Grundrechte. Auch wenn es auf den ersten Blick nicht so scheint.

Was fasziniert Sie so an den Menschenrechten? Die Weltgemeinschaft hat sich offensichtlich auf etwas einigen können. Bei jedem internationalen Pakt gibt es Staaten, die nicht mit dabei sind. Auf die Menschenrechte hat man sich geeinigt. Was die Staaten nicht daran hindert, die Menschenrechte zu verletzen. In unserer Nachbarschaft liefern uns Polen und Ungarn den täglichen Beweis.

Welche Aufgabe müssen Grundrechte Ihrer Ansicht nach erfüllen? In einer Demokratie haben sie die Aufgabe, Minderheiten und jeden Einzelnen zu schützen. Die Mehrheit darf sich nicht so einfach über die Minderheit und den Einzelnen hinwegsetzen. Menschenrechte sorgen zumindest für die Anhörung der Minderheiten. Sie fordern den Diskurs . Grundrechten wohnt etwas sehr Menschliches inne, was die Mehrheit der Minderheit abverlangt, muss im geringstmöglichen Ausmaß geschehen. Wir versuchen, gemeinsam etwas zu erreichen ohne diejenigen, die das nicht wollen, übermäßig zu belasten.



Wie definieren Sie eine gute Demokratie? Ich differenziere gerne, ganz unwissenschaftlich, zwischen "guter Demokratie" und "gesunder Demokratie". In einer gesunden Demokratie sehen sich die Politiker, als Sprachrohr ihrer Wähler. Diese akzeptieren Höchstgerichte und stellen diese nicht infrage. Wenn ich mir die Skandale der letzten Monate und die Kritik am Rechtsstaat ansehe, habe ich den Eindruck, dass Politiker mehr als Eigennutz agieren. Deshalb leben wir nur in einer guten Demokratie. Das stimmt mich traurig.



Wie gefährlich ist es, wenn Politiker Höchstgerichte, Staatsanwaltschaften in Frage stellen? Das ist brandgefährlich. In einem Staat, der auf einer Verfassung gebaut ist, dürfen diese Institutionen nicht infrage gestellt werden. Der Präsident des Verfassungsgerichtshofes stellt ja auch nicht die Bundesregierung infrage. Es braucht mehr Respekt auf der menschlichen und institutionellen Ebene.

Können Sie uns ihren Idealpolitiker beschreiben? Ein Mensch, der zu seinen Werten steht und für diese eintritt. Die Person muss die Funktion als Auftrag seiner Wählerschaft verstehen. Ein respektvoller Umgang zwischen den politischen Akteuren muss das Fundament sein. Die inhaltliche Debatte muss mit der Öffentlichkeit und im Parlament geführt werden. Das Parlamentswort wird jedoch allzu oft für persönliche Diffamierungen genützt.

Streiten die politischen Akteure zu unsachlich? Sie streiten gar nicht. Es gibt keine Streitkultur. Die Politik lebt aber von der ordentlichen Debatte. Bei einem idealen Streit, legen die Streitpartner die Themen auf den Tisch, debattieren darüber und finden einen gemeinsamen Konsens.

Müssen Menschen des öffentlichen Lebens mehr Anstand walten lassen und moralisch sorgsamer agieren? Wer in einer Spitzenfunktion tätig ist, egal ob in der Wirtschaft, im Sport oder in der Poltik muss sich der Verantwortung bewusst sein und mit Vorbildwirkung seinen Alltag bestreiten. Ich wünsche mir vor allem, dass Menschen demütiger mit Funktionen umgehen die sie innehaben.

Das heißt aber, die Menschenrechte als Grundbasis unseres Miteinanders brauchen einen Modernisierungsprozess? Das glaube ich nicht. Ich sehe jeden Eingriff als gefährlich. Die Auslegung der Menschenrechte wurde immer in einem evolutiven Sinne gemacht. Das Gerüst an Menschenrechten reicht für alle Herausforderungen. Es ist ein entwicklungsoffenes Konstrukt. Wenn wir das Paket der Menschenrechte öffnen, laufen wir Gefahr, eine Einschränkung vorzunehmen. Jede Idee der Erweiterung hat im jetzten Bestand Platz, wir müssen nur intelligent auslegen.

Sie kennen, analysieren und leben die Menschenrechte, helfen Ihnen diese im zwischenmenschlichen Miteinander? Es geht immer um das Sehen und Hören der Position des anderen. Ein großer Fehler wäre es, die eigene Position als absolut zu setzen. Damit einher geht auch das Selbstbewusstsein zu besitzen, sich nicht alles gefallen zu lassen. Dinge zu hinterfragen, zu den eigenen Standpunkten zu stehen und trotzdem einen Diskurs zuzulassen, dabei helfen uns die Menschenrechte im täglichen Leben.

Als Jurist gesprochen, wie spitzfindig sind Sie? Ich spreche von Spitzfindigkeit in einem Zivilprozess, wenn es, sie verzeihen den Ausdruck, um eine "dreckige Scheidung" geht, wo jeder nur nach seinem Vorteil sucht. Wenn aber Politiker uns unterstellen, wir seien spitzfindig, weil wir für Grundrechte eintreten, die als Schutzschild gegenüber staatlichen Maßnahmen dienen, dann darf das nicht als spitzfindig angesehen werden. Wir agieren auf Basis der Verfassung.

Sind die sozialen Medien wie Facebook, Telegram und Co eine Gefahr für die Demokratie? Nicht in der ursprünglichen Vision. Viele Menschen bekamen ein Sprachrohr, die zuvor nicht gehört wurden. Das Problem stellen die Algorithmen dar, die dahinter liegen und Filterblasen schaffen. Diese geben vor eine bestimmte Meinung würde es verstärkt geben. Da sehe ich eine Gefahrenlage. Viele Menschen glauben, die Nachrichten, die sie über diese Netzwerke erreichen, seien die Fakten. Die Menschen müssen wissen und lernen, dass sie in einer Blase sind. Ich habe ein ambivalentes Verhältnis zu sozialen Netzwerken. Sie erweitern den Diskurs und schränken dabei die Selbstkritik ein.

Haben viele Individuen den Mut, selbstkritisch durch die Welt zu gehen? Wir müssen auf eine soziologische und psychologische Ebene. Es gibt einen Angebotsüberschuss in allen Lebensbereichen, egal ob beim Einkaufen, im Internet, im Urlaub. Dieses Überangebot führt zur Orientierungslosigkeit. Niemand weiß mehr, was er wirklich will. Es ist dann einfacher, einer breiten Masse, einem Trend zu folgen. Wir müssen mehr am Selbstwert von Menschen arbeiten. Um herauszufinden, was der Mensch für sich ist. Überspitzt gesagt: In einer Massentierhaltung werden wir nicht intelligenter.



Dann müssen wir aber auch lernen, intelligenter zu kommunizieren? Speziell in der öffentlichen Diskussion. Wir müssen lernen, dass das Verschweigen von Elementen nicht Teil einer guten Kommunikation ist. Das hätte uns auch bei der Impfdebatte geholfen.

Wie erklären Sie einer interessierten 12-Jährigen die Menschenrechte? Wenn sie kleiner ist als ich, dann würde ich mich auf ihre Augenhöhe begeben und ihr sagen, dass das Tolle an den Menschenrechten ist, dass wir beide auf Augenhöhe miteinander reden können und gemeinsam zum Frieden auf der Welt beitragen können.

Zur Person

Reinhard Klaushofer, geboren 1973 in Großarl. Er studierte Rechtswissenschaften an der Paris Lodron Universität Salzburg. Im Jahr 2015 übernahm er die Leitung des Österreichischen Institutes für Menschenrechte. Seit 2019 leitet er den Fachbereich Öffentliches Recht, Völker- und Europarecht an der Universität Salzburg.