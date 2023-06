Herwig Struber wird zweiter Vorstandschef bei der Salzburg AG

Der Geschäftsführer der Salzburg Netz GmbH hat sich am Mittwoch im Hearing durchgesetzt. Er folgt damit Brigitte Bach nach, die das Unternehmen verlässt.

42 Bewerbungen hatte es für den Vorstandsjob bei der Salzburg AG gegeben. Am Mittwoch wurden vier Kandidaten zum Hearing geladen. Wie Aufsichtsratsvorsitzender und Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) danach mitteilte, wird Herwig Struber ab Oktober auf Brigitte Bach folgen. Die Physikerin hatte im März überraschend ihren Abschied aus dem Unternehmen verkündet. Sie wird ans Austrian Institute of Technology zurückkehren.

Haslauer argumentierte am Mittwoch, dass es Stabilität, Kontinuität und das notwendige Verständnis für die anstehenden großen Investitionen brauche. Der studierte Techniker und Experte in nachhaltigem Energiemanagement verfüge über langjährige Erfahrung in der Salzburg AG, kenne das Unternehmen ausgezeichnet und genieße durch seine ausgewiesene Expertise hohes Ansehen und Wertschätzung in der Belegschaft und in der Energiebranche. Struber zeigte sich erfreut über den Ausgang des Hearings: "Es ist für mich persönlich eine großartige Aufgabe, künftig als Teil des Vorstands tätig zu sein." Sein Ziel sei es, gemeinsam mit dem Vorstandssprecher sowie der gesamten Belegschaft die ambitionierten Ziele der Energiewende konsequent umzusetzen, um Salzburg auch weiterhin an der Spitze zu positionieren.

Struber wohnt in Kuchl und ist seit 1999 in der Salzburg AG bzw. seit 2006 in der Salzburg Netz GmbH, zuletzt als Stabsstellenleiter Smart Metering und Leiter Metering. Zuvor verantwortete er das Regulationsmanagement. Herwig Struber hat Elektrotechnik und Wirtschaft an der TU Graz studiert. Der Techniker hatte sich bereits 2020 für den Job des Vorstands beworben, war damals aber nicht zum Zug gekommen, weil sich die Kommission für Brigitte Bach entschieden hatte.

Herwig Struber bildet nun gemeinsam mit Vorstandssprecher Michael Baminger, der seit Jahresbeginn bei der Salzburg AG ist, die Chefetage des Unternehmens. Am Donnerstag wird der Aufsichtsrat die Bestellung absegnen. Außerdem wird die Bilanz zum Geschäftsjahr 2022 präsentiert.