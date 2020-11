"Hexenjagd": Der alte Streit um Nazis und Straßennamen in Salzburg

In den 1980er Jahren hat die Stadtpolitik heftig um eine Änderung der Straßennamen gerungen. Letztlich wurde von 23 Straßen nur eine einzige umbenannt. Die Sorge der Historiker: Diesmal könnte es ähnlich verlaufen, um rasch Gras über die Sa che wachsen zu lassen.

Wie viele Straßennamen müssen aus der Stadt Salzburg verschwinden, weil sie nach überzeugten Nationalsozialisten benannt sind?

Diese Frage dürfte in der Stadtpolitik noch für hitzige Debatten sorgen. Denn in einzelnen Stadtteilen wie in Parsch und Aigen, wo in den 1960er- und 1970er-Jahren viele neue Straßen angelegt wurden, wären heute etliche Straßenschilder auszutauschen. Dort gibt es etwa die Alois-Lidauer-Straße, benannt nach dem Bildhauer, der Büsten von Nazibonzen fertigte. Oder die nach dem Puppenspieler und radikalen Antisemiten benannte Resatzstraße. Oder ...