Hier gibt es nichts mehr zu kitten, hier geht es ums Geld

Standpunkt SN

Kennen Sie den Beziehungsstatus "Es ist kompliziert"?

Er beschreibt die verworrene Lage nach dem Wegfall des Pflegeregresses. Die Kommunikationsschwierigkeiten zwischen Landesrat Heinrich Schellhorn und Vizebürgermeisterin Anja Hagenauer sind dabei nur ein kleiner Nebenschauplatz. Ob der Bund nun 100 Millionen Euro oder mehr als Kompensation für den Regress an die Bundesländer ausschütten wird, ist ein anderer Nebenschauplatz. Das weitaus größere Problem sind die vielen kleinen Schwachstellen im ewigen Flickwerk Pflegefinanzierung: Die fehlenden Selbstzahler werden große Lücken hinterlassen, allen voran in privaten Häusern. Sperren sie zu, steigt der Druck auf die Kommunen und deren Heime. Übrigens eine freiwillige Leistung der Gemeinden, mit der sie jetzt schon keine Gewinne machen. Werden die Städte und Gemeinden ihre Heime also auch zusperren? Wohl kaum. Aber: Es braucht ein nachhaltiges Finanzierungskonzept. Eines, bei dem Bund, Länder und Gemeinden an einem Strang ziehen und in dem nicht ständig neue Löcher auftauchen. Viel Zeit bleibt dafür nicht: Ende 2019 läuft der Pflegefonds aus.