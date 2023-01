Hilfe für werdende Eltern: Land Salzburg verspricht Ende der Wartelisten

400 Familien könnten die Familienbegleiterinnen des Projekts Birdi in Salzburg unterstützen, im Vorjahr wurden 223 Familien begleitet. Jetzt wurden die Mittel verdoppelt.

Die Geburt des Babys ist ungeplant, bei der Familie ist das Geld knapp oder es fehlt die Unterstützung des familiären Verbands: Das sind Fälle, in denen die Familienbegleiterinnen des Projekts Birdi tätig werden, um werdende oder frischgebackene Eltern zu unterstützen. Ziel ist es, Überforderung und letzten Endes Kindesabnahmen zu verhindern. In Salzburg geht man davon aus, dass sieben Prozent der 5800 Familien, die jedes Jahr ein Kind bekommen, diese Art der Unterstützung brauchen. Das wären 400 Familien. Tatsächlich wurden im Vorjahr 223 Familien unterstützt. "Wir haben Wartelisten", sagt Kristina Salatovic vom Verein Pepp, der das Projekt für das Land und die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) außerhalb der Stadt Salzburg durchführt. Im Stadtgebiet ist die Familienberatung des Landes zuständig.

Schnelle Hilfe ist gefragt

Viele Familien brauchen schnell Hilfe, etwa, wenn es nicht gelingt, ein Baby zu beruhigen. Ab dem heurigen Jahr werde man genügend Mittel zur Verfügung haben, um den Bedarf auch zu decken, sagt LH-Stv. Martina Berthold (Grüne). Möglich werde das mit EU-Fördermitteln, auch das Land und die ÖGK hätten ihre Mittel verdoppelt. So stehen heuer und im kommenden Jahr rund eine Million Euro für Birdi zur Verfügung.

Familien werden oft monatelang begleitet

Wie intensiv der Bedarf an Begleitung und Unterstützung bei Familien sein kann, beschreibt Kristina Salatovic anhand einer Familie, die sie derzeit begleitet. Die Familie war vor der Geburt des Babys gerade erst nach Salzburg gezogen. Bei einem ersten Termin konnte Salatovic feststellen, dass das Paar keinen Geburtsvorbereitungskurs besucht hatte. Auch gab es bei den Eltern Differenzen, was die Finanzen und den Haushalt betraf. Dann wurde das Baby auch noch zu früh geboren. Salatovic organisierte Kurse für die Familie, in den ersten Lebenswochen des Babys kamen sie und eine Hebamme ein Mal pro Woche zu der Familie. Das Baby bekam eine Frühförderung. Salatovic half bei Anträgen für Kinderbetreuungsgeld und Wohnbeihilfe, später organisierte sie auch eine Tagesmutter und unterstützte die Mutter bei der Arbeitssuche. Auch zu einer Paartherapie ließ sich das Paar überreden. "Mittlerweile geht das Kind drei Mal zu einer Tagesmutter, die Mutter arbeitet nebenbei und das Kind entwickelt sich sehr gut."

Ziel ist es, Kindesabnahmen zu verhindern

Der Fall zeigt, wie intensiv die Arbeit der Familienbegleiterinnen sein kann, damit junge Familien nicht in eine Situation der Überforderung geraten. Das Projekt Birdi helfe auch dabei, Chancengleichheit für alle Kinder zu erreichen, sagt Thom Kinberger, Vorsitzender des Landesstellenausschusses der ÖGK. "Es ist ein niederschwelliges Gratisangebot, das auch nicht einem bestimmten Milieu zuzuordnen, sondern für alle da ist." Salzburg sei eines der ersten Bundesländer gewesen, das so ein Projekt umgesetzt habe. Mit den EU-Mitteln ist die Finanzierung bis zum Jahr 2024 sichergestellt. Danach soll es ein bundesweites Angebot geben und statt der EU soll der Bund mitfinanzieren. Dafür gebe es auch schon eine politische Willenserklärung, sagt Martina Berthold.

Ärzte weisen noch zu wenig zu

Nachholbedarf, was das Projekt betrifft, sieht man noch bei Salzburger Ärztinnen und Ärzten. Sowohl Frauen- als auch Kinderärzte würden Familien fast gar nicht zu Birdi zuweisen. Meist seien es Hebammen oder Sozialeinrichtungen, die Familien auf das Projekt aufmerksam machten. 38 Prozent der Klientinnen und Klienten kämen selbstständig zu den Familienberatungen. Land und ÖGK haben nun ein Schreiben an Salzburgs Ärztekammer verfasst, um auf das Angebot aufmerksam zu machen.