Hochwassergefahr: "Bis der Oberpinzgau richtig absäuft, ist es eine Frage der Zeit"

Bürgermeister pochen auf mehr Tempo beim Bau von Schutzbauten in Tauerntälern. Landesrat Josef Schwaiger lässt Maßnahmen prüfen.

"Wenn der Oberpinzgau als Dauersiedlungsraum aufrechterhalten werden soll, muss der Schutz des Lebens von Menschen höhere Prioritäten als die Interessen des Landschafts- und Naturschutzes haben." So haben es die acht Bürgermeister bzw. eine Bürgermeisterin der neun betroffenen Gemeinden in einem Positionspapier formuliert, mit dem sie geschlossen einen besseren Hochwasserschutz für ihre Region fordern, konkret "die Errichtung von Schutzbauten in den Tauerntälern". Denn Hochwasserschutz sei "kein Widerspruch zur Nationalparkidee".

Bei dem Ereignis Mitte Juli entging das Zentrum von Mittersill ...