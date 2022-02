Hochwasserschutz im Oberpinzgau: Acht Dämme in den Tauerntälern sind möglich

Berechnungen zeigen, dass man so den Schutz vor Hochwasser im Oberpinzgau verbessern könnte. Eine andere Chance gibt es nicht.

Das Hochwasser im Sommer 2021 im Oberpinzgau wird inzwischen als HQ 300 klassifiziert, also ein Ereignis, das in dieser Stärke statistisch nur alle 300 Jahre vorkommt. Ohne die zahlreichen Hochwasserschutzbauten wäre es zu unvorstellbaren Schäden geklommen. "Die Region wäre ohne den Schutz nicht mehr bewohnbar", sagt der Mittersiller Bürgermeister Wolfgang Viertler. Aber auch so waren die Schäden groß. Fast alle Schutzanlagen waren überlastet. Nur wenige Zentimeter fehlten, und der Damm oberhalb von Mittersill wäre übergegangen. 50 Häuser, Gewerbebetriebe, die Pinzgauer ...