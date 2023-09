Hochwasserschutz in Bad Hofgastein ist frühestens 2026 fertig

Das Hochwasser hat Bad Hofgastein voll erwischt. Vor allem der Sportplatz wurde in Mitleidenschaft gezogen. Die in Bau befindlichen Schutzbauten entlang der Ache werden nicht wie geplant 2025 fertig sein. Anrainerbeschwerden hatten nach Angaben des Landes für Verzögerungen gesorgt.

Laut Katastrophenfonds waren im Pongau vor allem Wohngebäude in St. Johann, Bischofshofen und Bad Hofgastein vom Hochwasser in der vergangenen Woche betroffen. "Wir haben selten die Kombination aus starken Regenfällen im Oberpinzgau und zeitgleich in den südlichen Bereichen des Pongau. Das lässt natürlich auch alle anderen nachführenden Gewässerabschnitte der Salzach entsprechend schnell anschwellen", erklärte Harald Huemer vom hydrographischen Dienst des Landes die Besonderheiten des Wetterereignisses.

Überschwemmung verzögert Bau nicht

In Bad Hofgastein wird seit 2022 an einem der größten Hochwasserschutzprojekte Österreichs gebaut. Kosten soll es rund 22 Millionen Euro. Entlang der Gasteiner Ache sind aktuell die Baufahrzeuge im Einsatz. Zu Verzögerungen bei den Arbeiten habe das Hochwasser der vergangenen Woche nicht geführt, versichert der Leiter der Wasserwirtschaft im Land, Martin Zopp. Der ursprünglich avisierte Plan, das Projekt 2025 fertigzustellen, werde laut Angaben des Landes dennoch nicht halten. Durch Einwände von Anrainern sei es zu weiteren Verzögerungen gekommen. Mit einem Bauabschluss sei nicht vor 2026 zu rechnen.

Schaden am Fußballplatz

Der Bad Hofgasteiner Bürgermeister Markus Viehauser (ÖVP) hofft darauf, dass die jüngsten Überschwemmungen auch die letzten Skeptiker von der Notwendigkeit der Schutzbauten überzeugen. "Die Gemeinde ist bei Bedenken aber auch immer gesprächsbereit", betont der Ortschef. Vergangene Woche hätte sich gezeigt, dass die geplanten Schutzmaßnahmen grundsätzlich funktionieren würden. So habe sich etwa das im Bau befindliche Rückhaltebecken beim Badesee bereits leicht gefüllt. "Insgesamt ist der Bau aber noch nicht so weit, dass er viel ausrichten hätte können", sagt Viehauser.

Der Bürgermeister attestiert seiner Gemeinde "Glück im Unglück" gehabt zu haben: "Die Schäden sind für den Einzelnen natürlich tragisch, aber das wichtigste ist, dass kein Mensch zu Schaden gekommen ist." Einer der größten materiellen Schäden dürfte am Fußballplatz des SC Bad Hofgastein zu beklagen sein. Der erst 2021 erneuerte Kunstrasen ist nach den Überschwemmungen laut Viehauser "ein Totalschaden", dessen Wert der Ortschef auf rund eine halbe Million Euro schätzt. Der Verein rechnet damit, in der Herbstsaison nur Auswärtsspiele bestreiten zu können.