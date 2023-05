Hochwasserschutz in den Tauerntälern: "Es braucht das Gesamtpaket"

Auch im Talboden wird ein Retentionsraum geschaffen

Die Verantwortlichen - allen voran die Mitglieder der Landesregierung - sowie die Experten waren sich darin einig, dass es Retentionsräume bzw. in die Landschaft integrierte Schutzbauten in den Tauerntälern braucht. Dort fließen die Zubringerbäche der Salzach. Rasch kristallisierten sich die möglichen Standorte heraus, und zwar im Krimmler Achental, im Obersulzbachtal, im Hollersbachtal, im Habachtal und im Felbertal. Zum Teil ist dort jeweils ein Retentionsraum geplant, zum Teil zwei.

Wir sprachen mit Helmut Haslinger vom Projektteam "Retentionsräume Tauerntäler". Der Brucker ist Mitglied beim Wasserverband Salzach und für die Gespräche mit den Grundeigentümern zuständig. Als erfolgreicher Geschäftsführer vom "Hochwasserschutz Zeller Becken" sammelte er viel Erfahrung. Bevor es um die Nationalparktäler geht, erzählt Haslinger, dass auch im Talboden noch ein Retentionsraum umgesetzt wird. In welcher Gemeinde sich dieser befindet, möchte er aktuell nicht preisgeben - "das Projekt ist mit den Grundeigentümern noch nicht ganz fertig besprochen".



"In drei Tälern sind die Projekte schon weit gediehen"

Zu den Schutzprojekten in den Tälern sagt Haslinger, dass es bis zur Realisierung aller Projekte noch ein langer Weg ist, aber dass ihm nicht bange sei. "Wir sind am Anfang des Abenteuers. Wichtig ist, dass zunächst mit den Grundeigentümern alles geklärt ist, denn freilich gibt es Bedenken und Sorgen. Es geht um Vereinbarungen im Fall von Überflutungen und um Ausgleichsmaßnahmen. Ebenso sind Quellfassungen ein Thema, die Dauer der Bauzeit oder auch die Zufahrt zu einem Jagdrevier. Im Felbertal bei Mittersill war es zwar auch nicht ganz unkompliziert, aber dort sollen die Arbeiten noch heuer beginnen. Weit gediehen sind auch die Projekte im Habachtal und im Hollersbachtal; dort geht es auch um den Schutz für das Tal selber. Die grundlegende Einigung mit den Grundeigentümern ist bis auf eine Ausnahme im Krimmler Achental überall gegeben. Auch Tauernhauswirt Friedl Geisler macht sich als sehr verantwortungsbewusster Obmann von einigen Weggenossenschaften viele Gedanken um das Achental. Derzeit beginnt überall die Kartierung. Spannend wird es dann noch mit dem Umweltrecht. Letztendlich braucht es das Gesamtpaket mit allen acht Projekten. Es ist nicht so, dass die Gefahr nur halb so groß ist, wenn die Hälfte umgesetzt ist, denn die Starkregenereignisse zentrieren sich normalerweise auf zwei bis drei Täler und verteilen sich nicht so gleichmäßig wie 2021."

"Einmal in 15 Jahren zwei Tage lang gefüllt"

Haslinger weiß auch noch um "derzeit statistisch sichere Zahlen: Ein Retentionsraum in den Tauerntälern wird ein Mal in 15 Jahren zwei Tage lang gefüllt sein."