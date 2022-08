Staubecken im Nationalpark rechtlich derzeit nicht möglich

Die Landeslegistik weist darauf hin, dass für den Hochwasserschutz das Nationalparkgesetz geändert werden muss. Der Entwurf für eine Änderung liegt vor.

Der Bau von acht Rückhaltebecken in den Tauerntälern, die an die zehn Millionen Kubikmeter Wasser kurzfristig speichern und so die Orte im Oberpinzgau vor Hochwasser schützen sollen, wird nicht so einfach, wie man anfangs hoffte. Einige betroffene Grundbesitzer sind skeptisch, vor allem im Krimmler Achental. Nachdem der Staubereich dort von den Planern schon verkleinert wurde, wollen die Grundeigentümer jetzt ihre Almwiesen gar nicht einstauen lassen, wenn nicht auch außerhalb des Tales neue Maßnahmen gesetzt werden. Die Krimmler Ache ist aber ...