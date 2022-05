Tauerntäler: Planungen für Staubecken starten

Wünsche der Grundbesitzer werden einbezogen. Um rund 30 Mill. Euro sollen Rückhaltebecken für 10 Mill. Kubikmeter Wasser gebaut werden.

Das Hochwasser im Oberpinzgau im Juli 2021 zeigte die Grenzen der zahlreichen Hochwasserschutzbauten in der Region. Häuser, Betriebe, große Teile der Pinzgaubahn und 2000 Hektar landwirtschaftliche Flächen wurden überflutet. Beim Rückhaltebecken westlich von Mittersill mit 1,8 Mill. Kubikmetern Fassungsvermögen fehlten nur wenige Zentimeter, und das Wasser wäre über den Damm in die Stadt geflossen. Insgesamt stehen zwischen Krimml und Bruck Retentionsflächen für 20 Mill. Kubikmeter Wasser zur Verfügung. Aber das Potenzial ist ausgereizt. Also suchte man Flächen in den Tauerntälern ...