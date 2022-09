Wende beim Ringen um Rückhaltebecken in Krimml

In den letzten Wochen sind die Bemühungen um Rückhaltebecken in den Tauerntälern, die den Oberpinzgau vor dem Untergang schützen sollen, ins Stocken geraten. Die Grundeigentümer im Krimmler Achental, das der wichtigste Baustein in dem Konzept ist, erklärten, keinen Grund zur Verfügung zu stellen. Sie fühlten sich nicht ausreichend informiert. Am Freitag gab es bei einem Gespräch im Gemeindeamt, bei dem unter anderem die Grundeigentümer, Landesrat Josef Schwaiger (ÖVP), Planer Martin Zopp, Gebhard Neumayr von der Wildbach- und Lawinenverbauung und Bürgermeister ...