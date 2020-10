Höhenzuschlag bringt mehr Wohnungen für Einheimische

Wals-Siezenheim gewährt dichtere Verbauung als "Zuckerl" für Bauunternehmen. Der "gewonnene Wohnraum" soll für Einheimische reserviert werden - zu einem gedeckelten Quadratmeterpreis.

Die Preise für Wohnungen und Häuser steigen und steigen. Das trifft im Zentralraum besonders zu. Für junge Einheimische ist es fast unmöglich geworden, Eigentum in ihrer Heimatgemeinde zu schaffen.

In Wals-Siezenheim sind in den vergangenen acht Jahren die Durchschnittspreise für Bauland von 400 auf 1000 Euro pro Quadratmeter gestiegen. Jetzt will die Gemeinde gegensteuern. Im Bauausschuss wurde jetzt erstmals ein Dichtezuschlag beschlossen. Die Gemeinde gesteht einem Wohnbauträger zu, zwei Gebäude an der Walser Straße von 10,50 auf 13 ...