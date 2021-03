Hof: Bürgermeister Thomas Ließ leitete trotz Quarantäne eine Sitzung

In der Hofer Gemeindepolitik sorgt das Verhalten von Bürgermeister Thomas Ließ für Diskussionen.

Obwohl er als Kontakt-1-Person nach einer Coronainfektion in der Familie in Quarantäne war, leitete Bgm. Thomas Ließ (ÖVP) im November in Hof eine Gemeindevertretungssitzung. Das war diesen Montag ein Thema im Ortsparlament. Andere Fraktionen kritisieren das Verhalten des Ortschefs. SPÖ-Gemeinderätin Evelin Leitner fragte bei Behörden und bei Ließ intensiv nach. "Der Bürgermeister ist uns Rechenschaft schuldig", so Leitner. Er habe sich anfangs auf Datenschutz berufen und bisher kein Unrechtsbewusstsein gezeigt. "Ich bin fassungslos und richtig sauer auf ihn." Einige Gemeindevertreter ...