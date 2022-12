Hoffnung auf Fortbestand der Volksschule Schwarzstraße lebt

Bildungslandesrätin Daniela Gutschi lud am Donnerstag zum Runden Tisch.

Positiv sei das Gespräch über die Zukunft der privaten katholischen Volksschule der Franziskanerinnen von Vöcklabruck in der Salzburger Schwarzstraße verlaufen, betonte Bildungslandesrätin Daniela Gutschi (ÖVP) am Donnerstag im Anschluss an den Runden Tisch, zu dem sie Vertreter der Schule, der Stadt und der Erzdiözese geladen hatte, um den Dialog wieder in Gang zu bringen, der zuletzt ins Stocken geraten war. "Alle Beteiligten sind interessiert, eine Lösung zu finden", betont Gutschi.

In einem ersten Schritt werde die Erzdiözese versuchen, ...