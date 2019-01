Hofrat klagt Land Salzburg: Spitzenbeamte sind als Zeugen im Prozess geladen

Der ehemalige Personalchef des Landes will in einem Zivilprozess 94.000 Euro geltend machen. Nun müssen der frühere und aktuelle Landesamtsdirektor vor Gericht als Zeugen erscheinen. Und demnächst könnten Politiker folgen.

Der ehemalige Personalchef des Landes klagte das Land Salzburg auf in Summe 94.000 Euro. Einer der Vorwürfe lautet Mobbing. Am Montag, geht der Zivilprozess am Landesgericht Salzburg weiter. Herauskommen könnte eine Schlammschlacht unter ÖVPlern, denn genau das sind die handelnden Personen in diesem Akt.