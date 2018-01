Hofwirt: Bürgermeisterin und zwei Vizes befangen

In Seekirchen kam es bei der Bauverhandlung zum Hofwirt zu einer unerwarteten Situation für alle Beteiligten.

Im Vorfeld der Bauverhandlung am 28. Dezember zum Umbau des Seekirchner Hofwirts kam es zu einer kuriosen Situation: Das Gebäude wurde, wie berichtet, 2015 von der Stadtgemeinde gekauft und gehört der gemeindeeigenen Seekirchen Immobilien GmbH. Daher schied Bgm. Monika Schwaiger (ÖVP), die auch Chefin der Immobilien GmbH ist, als Bauwerberin aus Befangenheitsgründen als Leiterin der Bauverhandlung aus. Allerdings: Auch Schwaigers Stellvertreter, Vizebgm. Konrad Pieringer (ÖVP), war in der Causa befangen: Denn er hat die Einreichplanung mitunterschrieben. Also hat Vizebgm. Walter Gigerl (LeSe) die Bauverhandlung ausgeschrieben. Aber auch Gigerl hat sich einige Tage vor der Sitzung für befangen erklärt, weil er immer gegen das Projekt gewesen sei und man ihm unterstellen könnte, dass er es blockiere, so seine Begründung. "Und nach dem D'Hondt'schen Verfahren gibt es eine Reihenfolge der Stadtregierungsmitglieder. Daher bin ich als Vierter zum Handkuss gekommen", sagt FPÖ-Stadtrat Hermann Kirchmeier - der am Ende die Bauverhandlung geleitet hat. Die Befangenheit von Schwaiger und Pieringer verstehe er, sagt Kirchmeier: "Die Befangenheit von Gigerl war aber eine politische Entscheidung."