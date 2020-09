Holz und Licht sind Trumpf - bei den neuen Kindergärten in Salzburg.

Der Erweiterungsbau in Grünau wurde auf den Punkt fertig - nach sieben Monaten Bauzeit. Nächstes Jahr investiert die wachsende Gemeinde Wals-Siezenheim in Siezenheim. Auch in Großarl und Straßwalchen startet das Kindergartenjahr mit zwei Neubauten.

Die Salzburger Gemeinden investieren trotz Corona viel Geld in die Kinderbetreuung. Ein Beispiel ist Wals-Siezenheim: Nach sieben Monaten Bauzeit ist der Erweiterungsbau für den Kindergarten Grünau fertig - rechtzeitig zum Start des neuen Kindergartenjahrs am Dienstag.

In den Zubau in Grünau flossen 2,940 Mill. Euro netto Das Gebäude wurde in Massivholzbauweise errichtet - nach Plänen des Siezenheimer Architekten Johannes Sampl. Gesamtkosten: 2,940 Mill. Euro netto. 500.000 Euro davon flossen in die Sanierung und Modernisierung des bestehenden ...