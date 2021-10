Hoteliervereinigung: Der Präsident dürfte künftig wieder aus Salzburg kommen

Walter Veit aus Obertauern dürfte sich als einziger Kandidat im Jänner der Wahl stellen.

Vizepräsident ist er bereits, nun wird er auch Präsident der Österreichischen Hoteliervereinigung: Walter Veit aus Obertauern. Am 17. Jänner findet in der Hofburg in Wien die Wahl durch die Vollversammlung der Hoteliervereinigung statt. Rund 1700 Mitglieder gibt es insgesamt. Gerechnet wird, dass 700 bis 800 auch tatsächlich in die Hofburg kommen.

Veit ist bislang der einzige Kandidat, der sich der Wahl stellt. Der Salzburger soll Michaela Reitterer aus Wien als ÖHV-Präsidentin ablösen. Reitterer ist neun Jahr im Amt ...