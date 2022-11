Hotelpläne in Mauterndorf: Am Ende entscheidet das Land als Aufsichtsbehörde

Die Pläne für ein "Almhotel Mauterndorf" im Ortsteil Hammer mit bis zu 400 Betten sorgen in der Lungauer Gemeinde wohl noch für einige Zeit für Gesprächsstoff. Der Unternehmer hat die Pläne diese Woche den Bürgern präsentiert. Am 21. November werden sich der Raumordnungsausschuss und die Gemeindevertretung mit der Sache befassen. Der Ausschuss werde eine Stellungnahme abgeben, dann werde in der Gemeindevertretung die weitere Vorgangsweise festgelegt, sagt Bürgermeister Herbert Eßl (ÖVP). Wie genau diese aussehe, da wolle er nicht vorgreifen.

