Hüttau: Gute Gründe für eine gedeihliche Entwicklung

Die Gemeinde Hüttau sicherte sich im Ortszentrum mehrere Liegenschaften. Hier sollen unter anderem neue Wohnungen entstehen.

Am 2. Juni 2013 und am 1. August 2014 war der Ort von massiven Murenabgängen und Hochwässern betroffen. Die Arbeit der Widlbachverbauung begann rasch nach diesen katastrophalen Schadensereignissen, beendet ist sie noch nicht, wie Bürgermeister Rupert Bergmüller berichtet. Zwei Maßnahmen sollen im kommenden Jahr noch umgesetzt werden und zwar handelt es sich um die Errichtung von Wildholzrechen im Fritzbach und im St. Martiner Bach. Diese Schutzbauten sollen verhindern, dass der Fritzbach verklaust und in weiterer Folge erneut über die Ufer ...