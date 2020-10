Hunderte Corona-Skeptiker kamen zum Protest in die Salzburger Altstadt

Besorgte Eltern, verkleidete Nonnen, auffällige Redner: Die Kritiker der Corona-Maßnahmen trafen sich am Sonntag zum Protest.

Reporter sind in der Menschenmenge auf dem Residenzplatz leicht zu erkennen. Sie sind am Sonntagnachmittag so ziemlich die Einzigen, die Masken tragen. Die anderen haben stattdessen Transparente mitgebracht. "Es gibt leider noch zu viele Verschwörungsleugner", steht da zu lesen, oder: "Sklave der neuen Normalität". Eine ältere Dame geht als Nonne verkleidet im Auftrag von "Papst Covid I." durch die Menge und verteilt "Denunziationsformulare". Vom Virus gehe keine Gefahr aus, sagt sie.

Unterdessen beginnen auf der Bühne die Reden. ...