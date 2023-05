Hunderte Demonstranten gegen Schwarz-Blau in Salzburg erwartet

Rund 30 Organisationen protestieren gegen die Koalition aus ÖVP und FPÖ. 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden von den Veranstaltern angemeldet. Ab 16 Uhr ist mit Verkehrsbehinderungen in der Salzburger Innenstadt zu rechnen.

Gezählte sieben Demonstrantinnen und Demonstranten haben am Freitagvormittag im Chiemseehof bei der Vorstellung der künftigen Landesregierung aus ÖVP und FPÖ protestiert. Deutlich mehr sind bei der Kundgebung am Montagnachmittag in der Stadt Salzburg zu erwarten. Das "Salzburger Bündnis gegen Schwarz-Blau" will für "den Erhalt einer lebendigen liberalen Demokratie, Menschenrechte, den Kampf gegen Armut, das Recht auf Selbstbestimmung und eine ökosoziale Umwelt- und Klimapolitik" demonstrieren, hieß es von den Veranstaltern im Vorfeld. Eine schwarz-blaue Landesregierung bringe all das in Gefahr.

Die Demonstration beginnt um 16 Uhr am Vorplatz des Salzburger Hauptbahnhofs. Dort wird es laut den Veranstaltern zwei Reden geben, darunter ein "Grußwort" von Schauspieler Cornelius Obonya, welches von einer Schauspielerin vorgetragen wird. Dann marschieren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer über den Mirabellplatz, die Staatsbrücke und den Rudolfskai zum Residenzplatz, wo um 17 Uhr eine Abschlusskundgebung stattfindet.

Route führt vom Hauptbahnhof zum Residenzplatz

Dort soll zunächst der Schriftsteller Ludwig Laher auftreten. "Wer behauptet, die Proteste gegen Schwarz-Blau in Salzburg seien undemokratisch, weil die beiden Parteien eine Mehrheit haben, unterstellt allen Parteien in Deutschland, sie wären undemokratisch. Denn dort koaliert aus gutem Grund niemand mit der Rechtsaußen-Partei AfD", hieß es von Laher im Vorfeld. Weitere Reden zur Haltung der FPÖ zum Krieg in der Ukraine sowie zu den Themen Klimagerechtigkeit, Antirassismus, Interessenvertretung von Menschen mit Behinderung, Bildung und Frauenpolitik wurden angekündigt.

Insgesamt wollen sich rund 30 Organisationen, darunter der KZ-Verband, die Plattform für Menschenrechte, die ArgeKultur und Solidarisches Salzburg, am Protest beteiligen. Laut Polizei sind 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer angemeldet. Mit Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt ist zu rechnen, während die Gruppe voraussichtlich ab 16 Uhr vom Hauptbahnhof zum Residenzplatz marschiert. Die Veranstaltung ist bis 20 Uhr angemeldet. Auch im Rahmen der Angelobung der schwarz-blauen Landesregierung am 14. Juni wurde bereits eine Demonstration angekündigt.