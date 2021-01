Hunderte "Spaziergänger": Erste Anzeigen gegen Coronakritiker

Der Veranstalter hatte die Anmeldung für die Kundgebung gegen die Coronamaßnahmen zwar offiziell zurückgezogen. Dennoch stellte der erstmals beigezogene Vertreter der Gesundheitsbehörde mehrere Verstöße gegen die Corona-Maßnahmen fest. Bürgermeister Harald Preuner fordert unterdessen, derartige Versammlungen wie in Wien von vornherein zu untersagen.

"14 Uhr is' es. Gemma spazieren." Mehrere Dutzend Menschen folgten am Sonntag auf dem Mozartplatz unter den Augen der Polizei dem lautstarken Aufruf eines Manns, um bei einem Marsch entlang der Salzach wie eine Woche zuvor "ein Zeichen für unsere Grundrechte" und gegen die Coronamaßnahmen der Bundesregierung zu setzen. Auf der Strecke dürften noch deutlich mehr Teilnehmer zugeströmt sein, gezählt rund 500 Menschen waren zwischenzeitlich an dem Protestzug beteiligt.

Das war insofern beachtlich, als der Veranstalter noch vor ...