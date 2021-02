Illegale Skitouristen im Lockdown: Bislang 33 Anzeigen im Pongau

Das Beherbergungsverbot wird zum Teil mit Zweitwohnungen oder über Airbnb umgangen. Die Tourismusministerin kündigt noch mehr Kontrollen an. Man werde die schwarzen Schafe ausfindig machen und Verstöße ahnden. Erste Zahlen liegen aus dem Pongau und Pinzgau vor.

Immer wieder wurden in den vergangenen Wochen ausländische Skiurlauber in Salzburg gesichtet. Viele Einheimische fragten sich, wie das möglich sein kann. Alle Hotels sind geschlossen. Es gilt seit Wochen ein Beherbergungsverbot, mit Ausnahme von jenen Gästen, die aufgrund von beruflichen Zwecken eine Unterkunft benötigen.

Tatsache ist, dass viele Zweitwohnsitze illegal weitervermietet worden sind und auch auf der Buchungsplattform Airbnb Unterkünfte in Salzburg weiter angeboten - und genutzt - wurden. Auch mit sogenannten Scheinanmeldungen an Zweitwohnsitzen wurde das Betretungsverbot umgangen. Schon in der Vorwoche hat das Land angekündigt, dass scharf kontrolliert wird.

Am Donnerstag haben Tourismus- und Innenministerium sowie das Land Salzburg erneut eine Intensivierung der Kontrollen angekündigt. Im Pinzgau gab es seit 10. Jänner 365 Kontrollen von Beherbergungsbetrieben. 102 Zweitwohnsitze wurden überprüft - 29 Anzeigen folgten.

Auch aus dem Pongau liegen jetzt Zahlen vor. Seit Weihnachten kam es demnach zu 33 Anzeigen nach dem Beherbergungsverbot. Zwei Anzeigen erfolgten aufgrund illegaler Nutzung eines Zweitwohnsitzes. 36 Überprüfungsaufträge gingen an die Polizei, weil der Verdacht auf illegale Beherbergung vorlag. Die Strafe für Betriebe kann laut Ministerium bis zu 30.000 Euro betragen, jene für Gäste bis zu 1450 Euro.

Elisabeth Köstinger, Tourismusministerin Wir müssen verhindern, dass sich die illegale Beherbergung und damit auch die südafrikanische Virus-Variante von Tirol auf ganz Österreich ausbreitet.

"Die Salzburger Bezirkshauptmannschaften werden ihre Kontrolltätigkeit bei Übertretungen nach dem Meldegesetz weiter verstärken. Dazu gehören unter anderem halbtägige Schwerpunktaktionen mit der Polizei", heißt es in einer Aussendung. Auch Gemeindeverband und Tourismusverbände seien eingebunden und aufgefordert, bei Unregelmäßigkeiten die zuständige Bezirkshauptmannschaft zu informieren.

"Touristische Beherbergung während des Lockdowns ist nicht erlaubt, da gibt es keinerlei Spielräume. Das gilt nicht nur für Hotels, sondern insbesondere auch für Privatquartiere oder Airbnb-Vermietungen", sagt Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP). "Ich habe nicht das geringste Verständnis für diese schwarzen Schafe. Abgesehen davon, dass sich Gäste wie auch Gastgeber in diesen Fällen strafbar machen, verschärfen die Corona-Mutationen derzeit die Situation. Wir müssen verhindern, dass sich die illegale Beherbergung und damit auch die südafrikanische Virus-Variante von Tirol auf ganz Österreich ausbreitet. Darum werden die Kontrollen in diesen Tagen intensiviert, um 'schwarze Schafe' rasch zu finden und Verstöße zu ahnden."

Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) ergänzt, dass eine touristische Beherbergung derzeit nicht zu tolerieren sei. Einer Reihe von Anzeigen werde konsequent nachgegangen.

Aktiv Infizierte in Salzburg 2021

Quelle: SN