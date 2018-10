Im Ausland lebende Salzburger sollen künftig bei der Landtagswahl wählen dürfen

Die ÖVP will das Wahlrecht ändern und hat für Mittwoch einen Antrag eingebracht. Auslands-Salzburger sollen bei der Landtagswahl 2023 auch ihre Stimme abgeben dürfen.

Am Mittwoch wird im Ausschuss des Landtages ein Antrag der ÖVP verhandelt. Es geht um die Auslands-Salzburger - also im Ausland lebende österreichische Staatsbürger mit letztem österreichischen Hauptwohnsitz in Salzburg. Dazu gehören aber auch Salzburger, die im Ausland arbeiten oder studieren. Diese sind zwar bei Nationalratswahlen wahlberechtigt. Bei der Landtagswahl dürfen diese aber nicht mitbestimmen. Das soll sich für die nächste Wahl 2023 ändern. "Wir wollen damit die aktive Teilhabe von Bürgerinnen und Bürgern stärken und die Instrumente der Demokratie weiter ausbauen, damit diejenigen, die weiterhin tief verwurzelt mit Salzburg sind, die Verbindung zu ihrer Heimat nicht verlieren", sagt Landtagspräsidentin Brigitta Pallauf.



Tirol, Vorarlberg, NÖ haben Wahlrecht geändert

Bereits im Juni 2007 habe der Nationalrat ein Wahlrechtspaket beschlossen, mit dem den Ländern die Möglichkeit eingeräumt worden sei, in den jeweiligen Landtagswahlordnungen das aktive Wahlrecht für Landesbürgerinnen und Landesbürger, die im Ausland wohnhaft sind, zu verankern. Bundesländer wie Tirol, Vorarlberg oder auch Niederösterreich haben von dieser Möglichkeit bereits Gebrauch gemacht. "Salzburg soll rasch folgen und jenen Menschen, die ihren Hauptwohnsitz von Salzburg aus vor weniger als zehn Jahren vor der Landtagswahl in das Ausland verlegt haben, das aktive Wahlrecht gewähren", sagt Pallauf.

Quelle: SN