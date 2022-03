Im ersten Lockdown: War die Schließung von Salzburgs Liften und Hotels rechtswidrig?

Mitte März 2020 endete die Saison für Hotels und Lifte vorzeitig. Nun prüft das Höchstgericht, ob das rechtmäßig war. Was eine Aufhebung zu bedeuten hätte, ist noch nicht absehbar.

In den Wintersportorten neigt sich eine Saison dem Ende zu, die die Touristiker hoffen lässt. Darauf, die Pandemie überwunden zu haben und wieder an alte Zeiten anschließen zu können. Vor mittlerweile zwei Jahren endete der auf Rekordkurs befindliche Skiwinter abrupt. In Ischgl häuften sich im März 2020 die Infektionen mit dem Coronavirus. Und auch in Salzburger Skigebieten wurden immer mehr Fälle bekannt. Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) zog nach immer lauter werdender Kritik die Notbremse.

Am 13. März wurden ...