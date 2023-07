Plus

Die Landesregierung zieht sich am Sonntagnachmittag zur Klausur in ein Hotel in Wals-Siezenheim zurück. Im Fokus stehen die Themen Energie, Wohnen, Pflege und Arbeitskräftemangel.

BILD: SN/STEFANIE SCHENKER ÖVP und FPÖ sind seit Mitte Juni im Amt. Am Sonntag und Montag folgt die erste Regierungsklausur. 25 Zimmer in einem Hotel wurden reserviert.