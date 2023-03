Im Lungau gibt es keine Grünen

Elisabeth Löcker unterstützt nach wie vor die Grünen. Auch wenn es im Lungau nicht einfach sei.

4,2 Prozent erzielten die Grünen bei der letzten Landtagswahl (LTW) 2018 im Lungau. In Zahlen sind das 477 der abgegebenen 11.400 Stimmen. In den 15 Gemeindestuben leuchtet mittlerweile nirgends mehr die Farbe Grün. Bei der LTW 2023 am 23. 4. steht Bäuerin und Netzwerkerin Elisabeth Löcker als Unterstützerin auf der Liste: "Junge Menschen mit grünen Gedanken merken schnell, dass das speziell im Lungau nicht so gut ankommt. Auch weil die Struktur sehr klein ist", sagt die 59-Jährige im LN-Gespräch.

...