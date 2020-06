Im Pflegeheim bleibt der Mundschutz Pflicht

Trotz Lockerungen bleiben die Auflagen für Besuche in Seniorenheimen streng. In den SALK sind Besuche wieder erlaubt - mit Einschränkungen.

In den städtischen Seniorenwohnheimen sollen die Bewohner ab dem 15. Juni wieder Besucher auf ihren Zimmern empfangen dürfen. Das gab die Stadt Salzburg am Mittwoch bekannt. "Die Leute sollen ihre Angehörigen wieder zu Hause - also auf ihren Zimmern - ...