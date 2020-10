Im Pinzgau entsteht ein Tierschutzhaus, in dem Menschen mit Beeinträchtigungen mithelfen

Knapp 1,8 Millionen Euro wird das Projekt kosten. Bei der Caritas ist die Vorfreude groß: "Der Umgang mit den Tieren ist auf jeden Fall ein Gewinn für unsere Bewohnerinnen und Bewohner", sagt Caritas-Direktor Johannes Dines.

Noch steht erst das Grobkonzept, aber fix ist: Im Caritas-Dorf St. Anton in Bruck soll Österreichs erstes Tierschutzhaus entstehen, in dem Menschen mit Behinderungen mithelfen. Ziel des Projektes ist nicht nur die dringend notwendige Versorgung des Pinzgaus mit einem Tierheim, sondern die Umsetzung eines Vorzeigeprojektes in Sachen Inklusion.

Zwischen 1,7 und 1,8 Millionen Euro werde die Umsetzung kosten, erklärte Landesrat Josef Schwaiger (ÖVP) am Mittwoch im Landtag. Dort war der aktuelle Stand der Dinge Gegenstand von zwei mündlichen ...