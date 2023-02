Immer mehr Mädchen und Buben in Salzburgs Kindergärten haben Sprachdefizite

Vizestadtchef Auinger führte Gespräche in allen Kindergärten der Stadt. Alle Leiterinnen berichten von enormen Sprachdefiziten der Kinder.

Um sich einen Eindruck von der aktuellen Lage und Stimmung in den städtischen Kindergärten zu verschaffen, und um Wünsche, Sorgen und Ideen zu sammeln, haben Salzburgs Vizebürgermeister Bernhard Auinger (SPÖ), die neue Abteilungsvorständin Dagmar Aigner und der Vorsitzende der Personalvertretung, Walter Fuchsbauer, in den vergangenen neun Monaten alle 36 Einrichtungen besucht und Gespräche mit den Leitungen geführt. "Einige haben uns ganze Mappen mit Vorschlägen mitgegeben", betont Auinger. Alle Leiterinnen hätten als zentralen Punkt den erhöhten Bedarf an Sprachförderung thematisiert. Die ...