Impfaktion an Salzburger Landeskliniken startete - 600 Impfdosen stehen bereit

Mehr als zwei Wochen früher als ursprünglich von Bund und Land geplant, startete am Freitag an den Salzburger Landeskliniken die Impfung gegen SARS-CoV-2. Für die Standorte stehen in der vorgezogenen ersten Phase insgesamt 600 Impfdosen zur Verfügung.

SN/wild Richard Greil ließ sich als einer der Ersten am Freitag impfen. „Das hat die stärkste Wirkung auf Zweifler.“