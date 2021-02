Impfanmeldung in Salzburg gestartet: 19.000 registrierten sich online

Der Großteil der Salzburgerinnen und Salzburger meldete sich über die Internetseite www.salzburg-impft.at für die Coronaimpfung an. Viele Fragen zu Impfzeitpunkt und Impfstoff.

Am Montag startete Salzburg als letztes Bundesland in Österreich die Impfanmeldung für die breite Bevölkerung. Seit 0.00 Uhr können sich die Salzburgerinnen und Salzburger auf der Website www.salzburg-impft.at für die Impfung registrieren lassen. Personen ohne Internetanschluss können sich zudem über die Gesundheitshotline 1450 anmelden, die ebenso wie die Onlineplattform vom Roten Kreuz betrieben wird. Laut dem Roten Kreuz verliefen die ersten Stunden der Anmeldung problemlos. Bis zum Nachmmittag meldeten sich 19.128 Personen über die Website zur Impfung an, über die Hotline 1450 waren es zudem 2478 Personen. Dort seien auch viele Fragen zum Impfzeitpunkt und zum Impfstoff gestellt worden, sagt Landesrettungskommandant Anton Holzer.

Angemeldete müssen geduldig sein

Hier müssten viele, die sich angemeldet hätten, allerdings noch geduldig sein, sagt Robert Sollak, Impfkoordinator des Landes Salzburg. Durch die derzeit nur sehr eingeschränkt verfügbaren Impfdosen könne es bis zum tatsächlichen Termin noch dauern. "Die gefährdetsten Gruppen haben nach wie vor absolute Priorität. Eine Impfung schützt bestmöglich vor einem schweren Verlauf der Covid-Erkrankung. Daher ist es unsere Pflicht als Mediziner, nach diesem Aspekt die Reihung vorzunehmen."

Montagnachmittag waren 171.500 Personen zur Impfung angemeldet

Risikogruppen und Personen, die älter als 80 Jahre sind, konnten sich schon in den vergangenen Wochen zur Impfung anmelden. Deshalb wies das Land Salzburg am Montagnachmittag 171.500 zur Impfung vorgemerkte Personen aus. 14.798 Personen haben bereits eine Teilimpfung erhalten, 10.279 sind bereits mit zwei Dosen geimpft worden, die für eine komplette Immunisierung notwendig sind.

Aktiv Infizierte in Salzburg 2021

