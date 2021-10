Impfdurchbruch: Salzburgs SPÖ-Klubchef Michael Wanner positiv auf Corona getestet

Die Serie an Coronainfektionen unter Salzburger Spitzenpolitikern geht weiter. Nun hat es den Klubchef der SPÖ in der Stadt Salzburg, Michael Wanner, erwischt.

Nachdem SPÖ-Klubvorsitzender Michael Wanner in der vergangenen Woche am Freitag und am Samstag über mehrere Stunden in Kontakt mit den an Covid-19 erkrankten Gerald Forcher und David Egger gestanden war, steht nun auch ein positiver PCR-Test bei Wanner fest.

Der zweifach geimpfte SPÖ-Klubchef begab sich sofort nach Bekanntwerden der Impfdurchbrüche in der SPÖ-Landespartei am Sonntag (3. Oktober) in Selbstisolation und hatte seither keine Kontakte mit anderen Personen.

"Ich selbst habe weder Beschwerden noch Symptome und fühle mich gut. Entsprechend froh bin ich auch, dass ich durch zwei Impfungen vollständig immunisiert bin", erklärt Michael Wanner und appelliert daran, sich impfen zu lassen: "Wer weiß, wie es mir ohne Impfung gehen würde. Daher kann ich nur jedem raten, sich gegen Corona impfen zu lassen und damit dazu beizutragen, diese Pandemie zu bekämpfen."

Neben Egger und Forcher musste am vergangenen Wochenende auch Landeshauptmann Wilfried Haslauer nach einem positiven Coronatest in Quarantäne gehen.