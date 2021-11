Impfen statt heiraten - hunderte Interessierte kamen in den Marmorsaal von Schloss Mirabell

Passanten haben Donnerstagabend einen 18-jährigen Mann in der Salzburger Altstadt bei einem Fahrraddiebstahl beobachtet. Der Mann griff daraufhin zum Messer.

Wirtschaft

Die Wochen vor Weihnachten treiben den Umsatz der Brauereien in normalen Jahren ordentlich in die Höhe. Vor allem der Umsatz in der Gastronomie ist für die Unternehmen wichtig, da andere Gewinnspannen …